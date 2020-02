Via Pistoiese, domani notte le modifiche al semaforo all’altezza di via della Sala

FIRENZE – Continuano gli interventi nell’ambito della messa in sicurezza di via Pistoiese. Nella notte tra domani, infatti, giovedì 13 e venerdì 14 febbraio, è in programma la modifica dell’impianto semaforico in corrispondenza dell’incrocio con via della Sala. Per effettuare l’intervento, a cura di Silfi e che consiste nello spostamento dei pali a sbraccio dei semafori, sarà necessario interrompere la circolazione in corrispondenza dell’incrocio. Le operazioni sono articolate in due fasi che interesseranno rispettivamente la corsia in ingresso città e a seguire la direttrice in uscita città.

Prima fase: dalle 21.30 alle 1.30 saranno in vigore divieti di sosta e di transito nel tratto da via della Nave di Brozzi all’incrocio con via Pistoiese (altezza via Lombardia) nella sola carreggiata in ingresso città. Sarà sempre garantito l’accesso ai mezzi di soccorso e ai veicoli diretti o in uscita dai passi carrabili. Il percorso alternativo per l’ingresso città, che dovrà essere indicato da apposita cartellonistica, sarà via Campania-via di San Donnino-via Lazio-via Marche-via Lombardia-via Pistoiese interna-via Umbria. Previsto anche un divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali in via Pistoiese in corrispondenza dell’incrocio con via Campania sempre in ingresso città.

Seconda fase: a seguire, e comunque non prima delle 1 e fino alle 6 scatterà la chiusura di via Pistoiese nel tratto da via Goluvobich a via della Sala nella sola direttrice in uscita città con deroga per i mezzi di soccorso e i veicoli provenienti/diretti ai passi carrabili. Previsto inoltre un divieto di transito dall’ingresso del parcheggio fronte civico 325/a nella sola corsia in direzione uscita città all’intersezione con via della Sala. Rimanendo in via Pistoiese sarà vietato il transito per i mezzi superiori ai 35 quintali in corrispondenza con l’incrocio con via Goluvobich. Anche in questo caso il percorso alternativo, ovvero via Goluvobich-via di Brozzi-via della Sala, sarà indicato da apposita segnaletica.

Comuni alle due fasi i provvedimenti in via della Sala, che quindi sarà chiusa da via Pistoiese a via Lombardia dalle 21.30 alle 6.

Infine, previste anche deviazioni delle linee Ataf 35-56 dalle 21.30 al termine del servizio. Per info: www.ataf.net