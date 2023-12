Via Pistoiese più sicura, c’è l’accordo fra la Città metropolitana e i Comuni di Signa e Campi Bisenzio

FIRENZE – Approvato all’unanimità dal consiglio metropolitano – su proposta della consigliera Angela Bagni (nella foto) – l’accordo tra la Città metropolitana di Firenze e i Comuni di Signa e Campi Bisenzio per la messa in sicurezza di un tratto della SR 66, la via Pistoiese. “Si tratta di realizzare un progetto di messa in […]

FIRENZE – Approvato all’unanimità dal consiglio metropolitano – su proposta della consigliera Angela Bagni (nella foto) – l’accordo tra la Città metropolitana di Firenze e i Comuni di Signa e Campi Bisenzio per la messa in sicurezza di un tratto della SR 66, la via Pistoiese. “Si tratta di realizzare un progetto di messa in sicurezza di un tratto stradale urbano, avente però le caratteristiche di strada extraurbana – spiega Bagni – a forte tasso di incidentalità, 4 km in totale tra il Comune di Signa e quello di Campi Bisenzio. L’accordo prevede la progettazione e realizzazione di un progetto pilota con elementi innovativi e di unitarietà ispirati a progetti del nord Europa in ordine all’applicazione di tecniche di traffic calming (moderazione del traffico) e di sicurezza stradale, una progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di tutti i lotti di intervento; che porti poi alla realizzazione dell’intervento e all’individuazione di risorse”.