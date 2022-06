Via Pistoiese più sicura. Ma anche “guerra” a chi passa con il rosso: a San Piero a Ponti nuovo sistema di controllo delle auto

SIGNA – E’ stato attivato dall’amministrazione comunale signese, lungo via Pistoiese, all’altezza di piazza del Popolo, il nuovo sistema di controllo dei veicoli che spesso non si fermano al semaforo quando questo emette la luce rossa. “Il nuovo impianto, – si legge in una nota – che si affianca agli altri già in uso sul […]

SIGNA – E’ stato attivato dall’amministrazione comunale signese, lungo via Pistoiese, all’altezza di piazza del Popolo, il nuovo sistema di controllo dei veicoli che spesso non si fermano al semaforo quando questo emette la luce rossa. “Il nuovo impianto, – si legge in una nota – che si affianca agli altri già in uso sul territorio signese, vuole aumentare i livelli di sicurezza lungo la strada (che divide il Comune di Signa dal Comune di Campi, n.d.r.), prevedendo le sanzioni previste dal Codice della Strada per chi non osserva l’obbligo di fermarsi. Nella zona sono esposti i cartelli che indicano che l’incrocio è monitorato. Attualmente la sanzione prevista per violazione dell’articolo 146 è pari a 116,90 euro entro 5 giorni o 167 euro entro 60 giorni, con una decurtazione di 6 punti, e alla seconda infrazione in 2 anni si applica la sospensione della patente di guida. La Polizia Municipale di Signa invita quindi i conducenti al rispetto delle norme al fine di prevenire incidenti”.