Via Pistoiese, prosegue la potatura degli alberi. Ecco i prossimi interventi in programma

FIRENZE – Proseguono, in via Pistoiese, le potature degli alberi in ingresso città. Martedì 15 e mercoledì 16 febbraio in orario 9-18.30 sarà chiuso il tratto tra via Campania e via Umbria. Itinerario alternativo consigliato per i veicoli diretti verso il centro e obbligatorio per i mezzi superiori ai 35 quintali da via Curzio Malaparte-via Pratese. Per i residenti e frontisti anche via Campania-via di San Donnino-via Lazio-via della Sala-via Lombardia-via Pistoiese interna-via Umbria. Per i residenti e frontisti diretti verso il tratto chiuso ma non interessato dalla potatura-via della Sala (dove viene cambiato il senso di marcia)-via Lombardia-via Pistoiese interna-via Umbria.