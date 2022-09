Via Pistoiese, proseguono i lavori notturni di asfaltatura

FIRENZE – Stanotte si è conclusa la prima tranche dei lavori di asfaltatura di via Pistoiese tra la rotatoria di San Donnino e via della Sala. In continuità la prossima settimana è in programma l’intervento per i tratti successivi, sempre in orario notturno e sempre per fasi, da lunedì 5 a venerdì 9 settembre. Successivamente […]

FIRENZE – Stanotte si è conclusa la prima tranche dei lavori di asfaltatura di via Pistoiese tra la rotatoria di San Donnino e via della Sala. In continuità la prossima settimana è in programma l’intervento per i tratti successivi, sempre in orario notturno e sempre per fasi, da lunedì 5 a venerdì 9 settembre. Successivamente sarà completata la segnaletica orizzontale. Ecco i provvedimenti in dettaglio.

Fase 5

Dalle 22 di lunedì 5 alle 5.30 di martedì 6 settembre i lavori interesseranno la direttrice uscita città di via Pistoiese con la chiusura del tratto tra via del Granchio e via della Sala. Divieto di transito anche in via dell’Osteria (tra via Pistoiese e via di Brozzi), via di Cocco (tra via di Brozzi e via Pistoiese). Itinerario alternativo in uscita città per i veicoli fino a 35 quintali da via del Granchio-via del Luccio-via di Brozzi-via di Cammori-via San Piero a Quaracchi-via San Bonaventura-via di Brozzi-via della Sala. Percorso alternativo in uscita città per i veicoli superiori ai 35 quintali da viale Gori-via Martucci-via Basili-via del Palagio degli Spini-via Pratese-via Lucchese-via del Cantone-via Curzio Malaparte.

Fase 6

La notte successiva (orario 21-6) l’asfaltatura si sposterà di via Pistoiese nel tratto compreso fra i numeri civici 173 e 159/A con restringimento di carreggiata e senso unico alternato con movieri. Prevista la chiusura di via Sardegna (da via Pistoiese a via Puglia) e di via San Biagio a Petriolo (da via Pistoiese a via del Camposanto).

Fase 7

I lavori saranno eseguiti per due notti consecutive, da mercoledì 7 a venerdì 9 settembre, sempre in orario 21-6. La prima notte sarà interessato il tratto di via Pistoiese tra via dei Vespucci e viuzzo della Cavalla con l’istituzione di un restringimento di carreggiata e senso unico alternato con movieri. In via Stazione delle Cascine sarà in vigore un divieto di transito (tra via dei Vespucci e via Pistoiese). La notte successiva, quella tra giovedì 8 e venerdì 9 settembre, sono in programma i lavori sul tratto immediatamente prima l’incrocio con via Stazione delle Cascine alla rampa di uscita del Viadotto dell’Indiano direzione ingresso città. Anche in questo caso saranno istituiti un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato con movieri. Prevista invece la chiusura delle rampe di ingresso e di uscita del Viadotto dell’Indiano all’altezza di via Pistoiese in direzione uscita città. L’itinerario alternativo per le provenienze da via Pistoiese: da via Baracca-viale Gori-viale degli Astronauti-viale XI Agosto-viale Luder-via Zoroastro da Peretola. Resta sempre aperta le corsie di uscita dal Viadotto verso via Pistoiese in direzione ingresso città. Chiuse anche via Stazione delle Cascine (tra via Pistoiese e via del Camposanto comprese le diramazioni interne senza sfondo di via Stazione delle Cascine e largo Bersene Conti) e via del Camposanto (da via Stazione delle Cascine a via Piemonte).