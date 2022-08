Via Pratese, lavori terminati in anticipo e strada riaperta

FIRENZE – Sono terminati nella serata diieri, in anticipo sulla tabella di marcia prevista, i lavori per l’intervento sul fosso tombato dell’Osmannoro in via Pratese che erano iniziati a metà luglio. “Il cantiere – si legge in una nota – ha riguardato la soluzione definitiva del problema emerso nei mesi scorsi relativo al deterioramento della […]

FIRENZE – Sono terminati nella serata diieri, in anticipo sulla tabella di marcia prevista, i lavori per l’intervento sul fosso tombato dell’Osmannoro in via Pratese che erano iniziati a metà luglio. “Il cantiere – si legge in una nota – ha riguardato la soluzione definitiva del problema emerso nei mesi scorsi relativo al deterioramento della soletta di copertura del fosso. Per ragioni di sicurezza il tratto di strada sovrastante è stato chiuso alla circolazione con conseguente restringimento di carreggiata su via Pratese all’altezza di via Buozzi. A febbraio venne effettuato un primo intervento temporaneo in attesa di ulteriori accertamenti sullo stato del fosso ed elaborato un progetto di sistemazione definitiva”.