Via Prunaia, piazza della Resistenza, scuola Garibaldi: tre interventi dell’amministrazione comunale

CAMPI BISENZIO – Campi cambia volto. Almeno è così nelle intenzioni dell’amministrazione comunale. Con una serie di interventi, due sul territorio, un altro all’interno della scuola Garibaldi, di cui abbiamo parlato con il sindaco Emiliano Fossi e con gli assessori Lorenzo Loiero e Riccardo Nucciotti.

Partiamo da via Prunaia, per la quale entro la fine dell’anno sarà indetto il bando di gara per l’adeguamento della strada. “Si tratta di un’opera viaria importante – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Loiero – i cui lavori saranno effettuati nei primi mesi del 2021”. In pratica, via Prunaia sarà completamente ridisegnata e ampliata diventando una strada extraurbana dall’incrocio con via Palagetta al sottopasso autostradale di Ponte a Maccione. “È un intervento da 525.000 euro – continua – che migliorerà la viabilità della zona e decongestionerà il traffico della zona”. Con l’adeguamento di via Prunaia, infatti, chi deve transitare in uscita dalla città (direzione Osmannoro – Firenze), eviterà così di arrivare al semaforo di via Palagetta con via Buozzi. In futuro, poi, via Prunaia si innesterà direttamente alla Circonvallazione est, cioè la prosecuzione della Bretellina di San Piero a Ponti. “Siamo in fase di realizzazione del progetto definitivo e abbiamo messo in programma l’opera per il 2022 stanziando due milioni e 300.000 euro” aggiunge Loiero ricordando che il tratto andrà dalla rotatoria presente attualmente sulla circonvallazione di San Donnino fino a una nuova rotatoria che sarà creata all’altezza di via Prunaia. Nel 2021 sarà finita la progettazione della Circonvallazione Ovest mentre a breve, entro l’anno, sarà inaugurata la Bretellina di Capalle.

Restyling completo, invece, di piazza della Resistenza (nella foto). Si stanno concludendo i lavori di riqualificazione della piazza e del giardino che si trova dietro il palazzo comunale e di fronte a Villa Rucellai. “Un intervento importante per rendere più vivibile dalla comunità questo spazio” dice l’assessore a parchi e giardini, Riccardo Nucciotti. “Negli ultimi tempi si sono verificate situazioni non accettabili”, aggiunge il sindaco Emiliano Fossi ricordando che ultimamente, oltre ai pattugliamenti delle forze dell’ordine, “in quella zona c’è un presidio continuativo della Polizia municipale”. Al centro della piazza sono state installate delle strutture ludiche per bambini, tra cui delle altalene con tappeti anticaduta, mentre le panchine e i tavolini sono stati completamente sostituiti. Inoltre sono stati risistemati i vialetti interni ed è stato creato anche un nuovo percorso. Tra i lavori previsti, per un costo complessivo di 28.000 euro, c’è anche la manutenzione ordinaria del verde “che facciamo puntualmente in tutti i giardini del centro e delle frazioni” aggiunge Nucciotti. A pochi metri da piazza della Resistenza, invece, è in corso la sistemazione generale del parco storico di Villa Rucellai, con il ripristino dei vialetti e il restauro delle piante presenti. Nel giardino esterno della villa, inoltre, sarà aperto un varco sul muro di via Tesi che, tramite la realizzazione di appositi camminamenti, consentirà il collegamento diretto dei parcheggi di via Masaccio e Achille Grandi. “Tra gli altri interventi che stiamo facendo in questi giorni c’è l’installazione di nuovi giochi per bambini anche in piazza Aldo Moro” prosegue Nucciotti, mentre il sindaco annuncia che ai giardini del Rosi, oltre alla sostituzione degli arredi urbani e alla riqualificazione dell’area ludica, “sarà creato un percorso fitness” sullo stile di quello già presente a Villa Montalvo. “Altra piazza dove a breve apriremo il cantiere è quella di San Donnino dove la riqualificazione arriva al termine di un percorso partecipativo” conclude Fossi.

Nuovo impianto di riscaldamento alla scuola media Garibaldi. In questi giorni si è concluso l’intervento di efficientamento energetico del plesso scolastico per un investimento totale di circa 200.000 euro. L’ambiente scolastico si compone di quattro parti: il corpo centrale della didattica, la parte della segreteria, la palestra e l’auditorium. Fino a oggi esisteva un unico impianto di riscaldamento, composto da più caldaie che, però, non sempre funzionava al meglio: all’arrivo dei primi freddi, in passato, in alcune parti della scuola il riscaldamento non raggiungeva la temperatura ideale. “Questo problema non accadrà più – spiega l’assessore Loiero – perché adesso abbiamo sezionato l’impianto di riscaldamento in quattro ambienti indipendenti con l’installazione di quattro nuove caldaie”. Questo permetterà di accendere e spegnere il riscaldamento a seconda delle reali necessità. “Nel fine settimana, per esempio, la palestra potrà rimanere spenta nel caso in cui non sia utilizzata dalle società del territorio, stesso discorso per l’auditorium” aggiunge l’assessore ricordando che il nuovo impianto porterà a un risparmio in termini di dispersione energetica, un vantaggio per l’ambiente e per le economie dell’amministrazione comunale.