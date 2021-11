Via Roma a senso unico da Lastra a Signa a Signa fino alle 18 di martedì 2 novembre

SIGNA – Come comunica la Polizia municipale di Signa, nel tratto di via Roma compreso fra via della Stazione e via di Castello (lotto 3), da questa mattina alle 8.30 e fino alle 18 di oggi, martedì 2 novembre, è stato istituito il senso unico di marcia per chi si dirige verso l’Indicatore, Campi Bisenzio e Prato; i veicoli che percorrono via Roma con direzione di marcia verso Lastra a Signa vengono deviati all’altezza di Largo Capitelloni verso via XX Settembre, via degli Alberti, via Sorelle Gramatica, via degli Arrighi, via Cavalcanti a sinistra, per rientrare poi su via Roma. Rimane sempre consentito il transito su via Roma agli autobus del Trasporto Pubblico Locale, a scuolabus e mezzi di soccorso attivi in condizioni di emergenza grazie alla presenza di un moviere che ne favorisca e garantisca il passaggio in sicurezza in ogni fascia oraria.