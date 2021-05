“Via Roma, servono interventi urgenti”, l’affondo di UPS: “Troppi disagi per i residenti e per la circolazione”

SIGNA – Via Roma è la strada che attraversa il Comune di Signa. E che dall’Indicatore porta a Lastra a Signa. O viceversa. Ma non solo ovviamente. Ed è proprio su via Roma che si è concentrata l’attenzione di Uniti per Signa, del capo gruppo Gianni Vinattieri e dei consiglieri Matteo Mannelli e Chiara Di […]

SIGNA – Via Roma è la strada che attraversa il Comune di Signa. E che dall’Indicatore porta a Lastra a Signa. O viceversa. Ma non solo ovviamente. Ed è proprio su via Roma che si è concentrata l’attenzione di Uniti per Signa, del capo gruppo Gianni Vinattieri e dei consiglieri Matteo Mannelli e Chiara Di Bella. “Da due anni, ormai, – scrivono in una nota – si parla della riqualificazione di via Roma. Vasto programma di un’azione politico-amministrativa di una giunta comunale incurante di un degrado dello spazio pubblico non più tollerabile per i cittadini residenti, per la sicurezza della circolazione e per il decoro urbano. Come se la quotidianità compromessa delle persone e i danni recati e ascendenti alla collettività potessero essere derubricati in una fissità a disposizione di un lontano e scostante organo esecutivo”.

“Nei programmi triennali dei lavori pubblici degli ultimi due bilanci di previsione – aggiungono – si parla della riqualificazione di via Roma. In quello relativo al triennio 2021-2023 l’intervento prevede finanziamenti di 400.000 euro nel 2021 e 500.000 euro nel 2022. Fin qui la teoria. La realtà traduce altre istanze. Il tratto di via Roma compreso fra l’incrocio con via della Stazione e il sottopasso ferroviario da anni è escluso da opere di manutenzione straordinaria. Con un dissesto acuito dal vano scorrere del tempo, dall’usura indotta dal traffico sistematico, dall’incuria, dalla posa della fibra ottica FTTH. In alcuni tratti, per esempio nei pressi del civico 116, lo stato di deterioramento di marciapiedi e manto stradale ha determinato una situazione di permanente pericolo per la circolazione stradale; un inquinamento acustico, amplificato dagli avvallamenti e dalle discontinuità dell’asfalto, che impedisce il riposo dei cittadini residenti; infiltrazioni che hanno compromesso i percorsi pedonali e procurato danni agli intonaci di locali delle abitazioni. Provvisoria segnaletica di pericolo stradale diventata permanente, interrati invasi dall’umidità, signesi costretti a modificare la disposizione delle camere per i rumori provocati dal traffico e dalle condizioni della strada”.

Va da sé che, nelle more di interventi di riqualificazione più ampi, l’amministrazione comunale doveva e dovrebbe realizzare opere, non più procrastinabili, di manutenzione straordinaria e urgente tali da sanare una situazione intollerabile per i cittadini, per la circolazione stradale e per il decoro e la tutela dello spazio pubblico. Come gruppo di Uniti Per Signa, nel consiglio comunale del 22 marzo scorso, – concludono – abbiamo presentato una mozione recante “interventi urgenti relativi al dissesto del tratto di via Roma dall’intersezione con via della Stazione al sottopasso ferroviario” che proponeva di impegnare “il sindaco e la giunta a intervenire, nel tratto viario in oggetto, con atti esecutivi che prevedano misure di manutenzione straordinaria urgente per sanare una situazione foriera di pericoli per la circolazione stradale, di disagi per i cittadini residenti e di danni per lo spazio pubblico e le abitazioni”. Proposta bocciata come da prassi. Con problemi che, però, rimangono presenti e latenti. E per cui non ci stancheremo di favorire una soluzione dignitosa”.