Via San Martino per Galceti senz’acqua martedì 11 giugno

PRATO – Via S. Martino per Galceti, nel tratto tra via del Cilianuzzo e via Fratelli Cervi, senz’acqua martedì 11 giugno, dalle 8.30. L’interruzione nell’erogazione è provocata dai lavori eseguiti da Publiacqua sul collegamento alla nuova rete idrica nella stessa strada. La sospensione del servizio interesserà anche via Del Monaco, via Brioni e via Rasella. L’acqua dovrebbe tornare a sgorgare dai rubinetti nel corso del pomeriggio. In caso di maltempo, i lavori saranno spostati al primo giorno utile.