Via San Mauro, divieto di transito (e anche di sosta) il 7 e l’8 marzo dalle 8 alle 18 per lavori di Publiacqua

SIGNA – Niente transito e neanche possibilità di sostare in via San Mauro, a San Mauro a Signa, il 7 e l’8 marzo dalle 8 alle 18 (e comunque fino al termine dell’intervento) allo scopo di eseguire una serie di lavori per un “nuovo allaccio idrico” su delega di Publiacqua. Lo comunica la Polizia municipale che a tal proposito ha redatto un’ordinanza con cui annuncia l’istituzione del divieto di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati di tutta via di San Mauro e di via del Vecchio Ponte, dall’incrocio con via di San Mauro fino a via delle Molina. Non solo: l’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli in corrispondenza del punto dove si svolgono i lavori ed esattamente all’altezza dei civici 38 e 71; l’istituzione, in sostituzione del senso unico, in tutta via di San Mauro e via del Vecchio Ponte, solo per il tratto dall’incrocio con via di San Mauro fino a via delle Molina, del doppio senso di marcia per consentire l’accesso e l’uscita ai soli residenti nel tratto all’altezza dei civici 38 e 71; l’istituzione del fermarsi e dare precedenza e l’obbligo di svolta a destra verso via Nannucci, per i veicoli che nel tratto interessato del doppio senso di marcia, percorrendo via di San Mauro verso piazza Ciampi, intendano immettersi nella strada.