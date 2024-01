Via Sestese, Draghi (FdI): “Basta un po’ di pioggia e una corsia intera del sottopasso di viale XI agosto si allaga”

FIRENZE – “Basta un giorno di pioggia, come nell’ultimo fine settimana, che in via Sestese si allaga una corsia intera, fra l’altro in un punto anche pericoloso, sotto il cavalcavia di viale XI Agosto e dove la visibilità è bassa”: a dirlo è il capo gruppo in Palazzo Vecchio di Fratelli d’Italia, Alessandro Draghi, che […]

FIRENZE – “Basta un giorno di pioggia, come nell’ultimo fine settimana, che in via Sestese si allaga una corsia intera, fra l’altro in un punto anche pericoloso, sotto il cavalcavia di viale XI Agosto e dove la visibilità è bassa”: a dirlo è il capo gruppo in Palazzo Vecchio di Fratelli d’Italia, Alessandro Draghi, che aggiunge: “Le auto sono costrette, per non sprofondare, a spostarsi sulla corsia opposta, superando la linea continua. Una situazione che dura da anni e che dovrebbe vedere il Comune intervenire una buona volta”.