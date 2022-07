“Via Torricella, quella perdita d’acqua “cresce” sempre di più”: la segnalazione di un lettore

CAMPI BISENZIO – Nuova segnalazione, da parte di un nostro lettore, per una perdita d’acqua a Campi Bisenzio. Questa volta in via Torricella angolo via Baracca. “Già alla fine di giugno ho fatto la segnalazione direttamente a Publiacqua e ho inoltrato loro le foto. Sono venuti a fare il sopralluogo, tracciando la “rottura”, e poi […]

CAMPI BISENZIO – Nuova segnalazione, da parte di un nostro lettore, per una perdita d’acqua a Campi Bisenzio. Questa volta in via Torricella angolo via Baracca. “Già alla fine di giugno ho fatto la segnalazione direttamente a Publiacqua e ho inoltrato loro le foto. Sono venuti a fare il sopralluogo, tracciando la “rottura”, e poi non si è visto più nessuno. Allora ho richiamato e mi hanno risposto di avere incaricato la ditta appaltatrice ma che questa non risponde alle segnalazioni. Il problema è che man mano che passano i giorni la perdita si sta ampliando sempre di più creando delle crepe sul manto stradale; in più sul bordo del marciapiedi l’acqua ristagna e i rifiuti (cartacce, mozziconi di sigaretta, foglie e così via dicendo) “ristagnano”…”.

“Il guasto – spiegano da Publiacqua – è stato oggetto di sopralluogo e, essendo di dimensioni ridottissime, la riparazione è stata messa in programma dietro a tutta una serie di perdite più dannose (per la dispersione che provocano, perché magari provocano mancanza acqua o pericoli per la viabilità) e sarà effettuata domani. Quello di assegnare le perdite per priorità è un modus operandi utile proprio a organizzare il lavoro in modo da intervenire sempre sui guasti più “dannosi” per l’acquedotto e per i cittadini”.