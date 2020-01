Via Vecchia Pisana: il 20 gennaio partono i lavori per le frane provocate dal maltempo

LASTRA A SIGNA – Anche nell’intervista rilasciata due giorni fa a Piananotizie, il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, aveva ribadito che i lavori per il ripristino della prima delle due frane provocate dal maltempo in via Vecchia Pisana (nella foto la seconda) sarebbero stati imminenti. Ed è di oggi la notizia che dal 20 al 24 gennaio la Città metropolitana “ha consegnato i lavori per avviare il ripristino della Sp 72, a Lastra a Signa, interessata da due frane. La ditta appaltatrice Avr chiuderà la strada nel tratto compreso fra le due frane dal 20 al 24 gennaio, con orario 9-16. Saranno eseguiti lavori di “disgaggio” e taglio degli alberi sulla frana al km 1+300 e contemporaneamente il “disgaggio” su quella al km 0+900, più recente. Una volta eseguita l’operazione sulla nuova frana, l’Ufficio viabilità della Metrocittà valuterà le modalità di ripristino del doppio senso di circolazione”.