Via Verdi e quei proprietari di cani fin “troppo” educati. E il cestino è sempre pieno

LASTRA A SIGNA – Fin “troppo” educati. Sono i proprietari dei cani che portano le loro bestiole a fare una passeggiata, con tanto di bisogni fisiologici, nella zona di via Verdi a Lastra a Signa. Per la precisione all’angolo con via Rosselli. Fin “troppo” educati al punto che il cestino posizionato all’angolo fra le due strade, come testimoniano anche le fotografie che pubblichiamo, è praticamente sempre strapieno di sacchetti (non solo quelli ovviamente) con i bisogni lasciati dagli animali lungo la strada e raccolti – giustamente – da chi li accompagna. Il problema è che getta oggi, getta domani, quel cestino andrebbe svuotato più spesso. A segnalarci la questione un nostro lettore, che ci ha inviato anche le immagini che vedete e che per risolvere il problema ha chiesto agli uffici comunali di spostare il cestino, per esempio, nella zona di via Cavallotti, dove non ci sono abitazioni. Per il momento la risposta è stata negativa.