Via Vittorio Veneto, 24 case popolari “hanno messo il cappotto” e “si sono rifatte il look”

CAMPI BISENZIO – Hanno “messo il cappotto” e si sono “rifatte il look”. Ma soprattutto si sono sbarazzate della copertura in eternit che, fin dagli anni Ottanta, costituiva uno scomodo “cappello”. Sono le 24 case popolari di via Vittorio Veneto a Campi Bisenzio che oggi pomeriggio, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e di Casa Spa, hanno finalmente – e ufficialmente – mostrato il loro nuovo volto. “Questa amministrazione – ha detto Luigi Ricci, assessore al welfare di comunità – sta lavorando molto per ampliare la quantità degli alloggi Erp sul territorio. Ma, al tempo stesso, vuole fare in modo che il patrimonio immobiliare già esistente possa essere riqualificato come si deve. Non a caso, oggi siamo qui ma posso già annunciare che altri interventi del genere sono in arrivo in via Marconi”. Interventi che in via Vittorio Veneto hanno voluto dire efficientamento energetico, un nuovo colore alle facciate, la “ristrutturazione” del piazzale adibito anche a parcheggio e, soprattutto, la rimozione di tutto l’eternit esistente. Per una spesa di 200.000 euro e, complessivamente, sei mesi di lavori. Per Casa Spa erano presenti Marco Barone, dirigente tecnico, e Alessio Romagnoli, responsabile della manutenzione, in rappresentanza del presidente Luca Talluri: “Quello che presentiamo oggi – ha detto Barone – potrebbe sembrare un intervento di secondo piano ma vi posso assicurare che non è assolutamente così. E’ il frutto di un lavoro portato a termine, come sempre, in grande sinergia con il Comune di di Campi e che ci permette di consegnare agli inquilini un edificio efficiente e decoroso”. “Da parte nostra – ha aggiunto il sindaco Emiliano Fossi – siamo consapevoli che dobbiamo investire sempre di più nel patrimonio edilizio che abbiamo a disposizione, in particolare quello residenziale pubblico. Con strumenti innovativi che possono rendere i “nostri” immobili sempre più all’altezza dei tempi che viviamo. Gli immobili del Comune di Campi, fra l’altro, e anche questo è un aspetto che mi preme sottolineare, sono tutti a “eternit zero”. Lo abbiamo fatto fino a oggi e lo faremo anche nei prossimi tre anni. Chi vive in una casa popolare ha diritto a strutture decorose e accoglienti, è un impegno che avevamo preso con i cittadini e che porteremo avanti ogni giorno”.