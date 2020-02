Viabilità a Calenzano: il punto della situazione con la Città Metropolitana

CALENZANO – Il punto sulla situazione delle strade provinciali, in particolare quelle che riguardano Calenzano, è stato fatto questa mattina in Palazzo Medici Riccardi a Firenze. In questa occasione si sono incontrati per discutere della viabilità il consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato alla Viabilità per la Piana, Sandro Fallani, i tecnici della Metrocittà, il Sindaco e il Vice Sindaco di Calenzano Riccardo Prestini e Alberto Giusti.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i problemi connessi alla gestione delle Sp 8 (Militare per Barberino di Mugello) e Sp 107 (Legri e del Carlone), facendo il punto sui prossimi cantieri per le asfaltature e la sostituzione dei guard rail.

Dall’incontro è emersa la necessità di ottimizzare tempi e responsabilità comuni tenendo conto, tra l’altro, che la Sp 8, quando chiude l’autostrada, è stato detto, diventa di fatto il suo by-pass e questo comporta una delicata gestione del relativo traffico. Prese in esame anche quelle strade e parti di territorio ora in capo ad Autostrade (alla Chiusa, alle Croci e a Carraia) che dovranno essere prima affidate alla Città Metropolitana e da questa al Comune.

Un altro capitolo di confronto è stato quello sulla futura gestione della galleria del Colle e del sottopasso di via Vladimiro.

“La delega territoriale a consiglieri in ordine alla viabilità – spiega Sandro Fallani – consente un più immediato confronto tra le amministrazioni e i loro tecnici, ottimizzando risorse e verificando priorità e tempi. Con il Comune di Calenzano abbiamo potuto toccare i nodi sensibili non solo sulle strade in quanto tali e ma sugli effetti dei cantieri. La Città Metropolitana di Firenze ha incrementato le risorse per la manutezione ordinaria e straordinaria e il trend è quello di un’ulteriore crescita”.

“Ringraziamo il consigliere delegato Fallani per la disponibilità e aver scelto un metodo di confronto con i territori che crediamo sia indispensabile per affrontare con efficacia le problematiche di viabilità e non solo, aggiunge il sindaco di Calenzano, Riccardo Prestini: “In particolare la manutenzione della Sp 8 e Sp 107 è fondamentale per le nostre frazioni ed è importante riuscire ad avere una programmazione congiunta dei lavori.”