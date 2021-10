Viabilità, al via la sperimentazione a Inno per ricavare posti auto e rallentare la velocità del traffico

LASTRA A SIGNA – Partirà dalla prossima settimana, una volta completata la nuova segnaletica orizzontale, la sperimentazione decisa dall’amministrazione comunale sulla viabilità nella frazione di Inno. In via sperimentale, per 90 giorni a decorrere dalla data di installazione della segnaletica necessaria a rendere note le disposizioni, sarà istituto il senso unico alternato, regolato da semaforo, […]

LASTRA A SIGNA – Partirà dalla prossima settimana, una volta completata la nuova segnaletica orizzontale, la sperimentazione decisa dall’amministrazione comunale sulla viabilità nella frazione di Inno. In via sperimentale, per 90 giorni a decorrere dalla data di installazione della segnaletica necessaria a rendere note le disposizioni, sarà istituto il senso unico alternato, regolato da semaforo, in via di Carcheri nel tratto compreso fra l’incrocio con la strada privata che porta al civico 52/g e il civico 241.

Sarà inoltre istituto nel tratto compreso fra il civico 54 e 231 sul margine destro della carreggiata, dal lato numerazione civica dispari, un parcheggio per sole autovetture poste parallelamente all’asse della carreggiata. “Dopo numerosi incontri con i residenti della frazione – ha spiegato l’assessore alle manutenzioni ordinarie e polizia municipale Annamaria Di Giovanni – e segnalazioni circa l’eccessiva velocità dei veicoli in transito, specie la mattina presto e nelle ore serali o notturne, rilevate anche da numerosi controlli della Polizia municipale, abbiamo deciso di avviare questa sperimentazione che porterà ad istituire anche nuovi 15 stalli per la sosta in una zona residenziale che necessita da sempre, fin dalla sua progettazione, di un aumento dei parcheggi”.