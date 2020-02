Viabilità. Al via la terza fase dei lavori in viale Machiavelli

SESTO FIORENTINO – A partire dalle 8,30 di lunedì 10 febbraio prenderà il via la terza fase dei lavori in viale Machiavelli. I cantieri interesseranno il tratto compreso tra via Giusti e via Corsi Salviati, dove sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati e sarà interdetto il transito fino al prossimo 9 marzo.

Già da alcuni giorni, inoltre, nel tratto di via Gramsci compreso tra viale della Repubblica e viale dei Mille è stato istituito il doppio senso di circolazione con l’eliminazione provvisoria della corsia preferenziale.