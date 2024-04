Viabilità, aperto il parcheggio tra via Tirso e via Liliana Rossi

PRATO – Aperto stamani il parcheggio all’angolo tra via Tirso e via Liliana Rossi. Il parcheggio ha 44 posti auto, due posti auto per disabili e 7 posti moto ed è completo di illuminazione pubblica, alberatura e fognatura. Il parcheggio ha l’ingresso e l’uscita su via Tirso e una ulteriore uscita su via Liliana Rossi […]

PRATO – Aperto stamani il parcheggio all’angolo tra via Tirso e via Liliana Rossi. Il parcheggio ha 44 posti auto, due posti auto per disabili e 7 posti moto ed è completo di illuminazione pubblica, alberatura e fognatura. Il parcheggio ha l’ingresso e l’uscita su via Tirso e una ulteriore uscita su via Liliana Rossi ed è collegato con il percorso di attraversamento pedonale già esistente su via Liliana Rossi.