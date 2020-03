Viabilità. Apre il nuovo collegamento tra piazza Gramsci e via Roma

CALENZANO – Aprirà domani il nuovo collegamento tra piazza Gramsci e via Roma, sul quale ci sono dieci nuovi parcheggi, di cui uno per disabili. Con l’apertura di questo tratto di strada, oltre ad aumentare i posti auto per il centro cittadino, si dà uno sbocco adeguato al parcheggio sul retro del palazzo comunale. L’accesso al parcheggio sarà a senso unico. Le auto potranno entrare da via Puccini e uscire da via Roma, transitando a fianco dell’edificio che ospiterà la nuova sede della Polizia Municipale.