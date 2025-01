Viabilità, asfaltature e lavori in via Vecchia Pisana

LASTRA A SIGNA – Partono una serie di lavori di asfaltatura sul territorio e in particolare nella frazione di Malmantile sulla via Vecchia Pisana a cura della Città metropolitana. In particolare i lavori di asfaltatura interesseranno, fino a domani, venerdì 31 gennaio, il tratto che va dall’incrocio con via De Gasperi all’incrocio con via degli […]

LASTRA A SIGNA – Partono una serie di lavori di asfaltatura sul territorio e in particolare nella frazione di Malmantile sulla via Vecchia Pisana a cura della Città metropolitana. In particolare i lavori di asfaltatura interesseranno, fino a domani, venerdì 31 gennaio, il tratto che va dall’incrocio con via De Gasperi all’incrocio con via degli Olivi (fra il km 2+400 e il km 2+850). In questo tratto di strada sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri in orario 8-18 e sarà istituito il divieto di sosta da ambo i lati della carreggiata. I lavori di asfaltatura proseguiranno anche nel tratto successivo dall’intersezione con via degli Olivi in zona farmacia fino alla rotonda sulla nuova viabilità in direzione Montelupo (km 2+900 al km 4+300). In questo caso ,per consentire l’esecuzione dei lavori, il tratto di strada sarà chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia in orario 8-18.

“Si tratta di importanti lavori di asfaltatura che abbiamo negli anni portato più volte all’attenzione della Città metropolitana di Firenze, essendo quel tratto di strada di sua competenza, – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso -l’intervento si va ad aggiungere agli altri progetti sulle asfaltature che stiamo mettendo in atto a livello comunale in alcune strade del territorio che necessitavano da tempo di lavori di manutenzione e incluse nel progetto del Piano Strade che prevede un investimento di 650.000 euro. Interventi già iniziati in via di Novoli, via Sant’Ilario, via Livornese e che proseguiranno nel corso del 2025″.

Un altro provvedimento di modifica della viabilità che riguarda il territorio sono i lavori di estensione della rete del gas metano a cura di Centria Srl in zona Quattro Strade La Luna dove proprio in questi giorni e per circa un mese sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile sulla via Vecchia Pisana dall’incrocio con via Spicchiello fino alla località la Luna (km 4+859 al km 5+090 e dal km 5+575 al km 7+774).