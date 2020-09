Viabilità. Bus si blocca tra via Gramsci e via Matteotti

SESTO FIORENTINO – Qualche difficoltà questo pomeriggio poco dopo le 17 per un pullman proveniente da via Gramsci che non riusciva ad immettersi in via Matteotti, visto che un tratto di via Gramsci vicino al parcheggio del centro è interrotto per lavori. Il grosso bus è rimasto fermo non riuscendo ad affrontare la curva per […]

SESTO FIORENTINO – Qualche difficoltà questo pomeriggio poco dopo le 17 per un pullman proveniente da via Gramsci che non riusciva ad immettersi in via Matteotti, visto che un tratto di via Gramsci vicino al parcheggio del centro è interrotto per lavori. Il grosso bus è rimasto fermo non riuscendo ad affrontare la curva per entrare in via Matteotti a causa dei mezzi parcheggiati. Nel frattempo si è creata una coda di veicoli. Il bus poi è riuscito ad entrare in via Matteotti dopo che sono sono stati rimossi, dai proprietari, alcuni scooter parcheggiati.