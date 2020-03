Viabilità. Chiude il Ponte sulla Marina al Molino

CALENZANO – Da oggi 6 marzo sarà chiuso il ponte sulla Marina al Molino, che dovrà essere ricostruito. L’intervento è necessario per garantire la sicurezza di chi transita sul ponte, come stabilito dai controlli effettuati, la cui relazione finale è stata consegnata al Comune proprio questa mattina.

“La relazione riporta i dati degli ulteriori approfondimenti svolti sul ponte – ha spiegato il Sindaco Riccardo Prestini –, dati che richiedono l’immediata chiusura al traffico veicolare e anche ai pedoni. Un intervento che creerà sicuramente disagi, ma che è reso necessario per garantire la sicurezza dei cittadini. Gli uffici stanno già lavorando alla progettazione del nuovo ponte per ricostruirlo nel più breve tempo possibile”.

Le verifiche erano state stabilite in seguito al controllo a tappeto sulla stabilità di tutti i ponti e le passerelle di competenza comunale, avviato dall’Amministrazione alla fine dello scorso anno. Dal primo controllo, delle 35 strutture presenti, soltanto due presentavano problemi, il ponticino in via dei Prati a Travalle, su cui sono già stati fatti i primi interventi e il ponte al Molino, dove c’era bisogno appunto di ulteriori approfondimenti.

Per limitare i disagi, soprattutto dei residenti nella zona e al castello, verrà aperta, fin dalla giornata di oggi, una viabilità alternativa, che si aggiunge a quella ordinaria da via Mascagni. Per accedere al Molino si potrà transitare dall’attuale pista ciclabile, che per l’occasione verrà destinata al traffico veicolare, entrando dalla provinciale per Barberino, all’altezza della rotatoria con via Martini. La strada sarà a senso unico verso il Molino.