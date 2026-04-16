SESTO FIORENTINO – Da lunedì 20 aprile a domenica 19 luglio via Madonna del Piano, nel tratto compreso tra la strada di accesso all’incubatore dell’Università di Firenze e via dei Frilli, e via dei Frilli, nel tratto compreso tra via Madonna del Piano e l’accesso alla strada privata dell’Università di Firenze adiacente la superciclabile Firenze-Prato, resterà chiusa al traffico per lavori. Negli stessi tratti sarà in vigore il divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati delle strade interessate.
Viabilità. Chiusa via Madonna del Piano
SESTO FIORENTINO – Da lunedì 20 aprile a domenica 19 luglio via Madonna del Piano, nel tratto compreso tra la strada di accesso all’incubatore dell’Università di Firenze e via dei Frilli, e via dei Frilli, nel tratto compreso tra via Madonna del Piano e l’accesso alla strada privata dell’Università di Firenze adiacente la superciclabile Firenze-Prato, […]