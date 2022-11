Viabilità. Chiusure in via del Cantone per lavori al sottopasso autostradale

SESTO FIORENTINO – A partire dalla serata di oggi, lunedì 28 novembre, via del Cantone sarà interessata da chiusure per permettere l’esecuzione di alcuni interventi al sottopasso autostradale. Dal 28 al 30 novembre dalle 21 alle 6 sarà chiusa al traffico la corsia lato est (Firenze) di via del Cantone nel tratto compreso tra l’intersezione […]

SESTO FIORENTINO – A partire dalla serata di oggi, lunedì 28 novembre, via del Cantone sarà interessata da chiusure per permettere l’esecuzione di alcuni interventi al sottopasso autostradale. Dal 28 al 30 novembre dalle 21 alle 6 sarà chiusa al traffico la corsia lato est (Firenze) di via del Cantone nel tratto compreso tra l’intersezione con il raccordo della A11 e la rampa di immissione in via dell’Osmannoro.

Dal 30 novembre al 2 dicembre dalle 21 alle 6 sarà invece chiusa la corsia lato ovest (Prato) nel tratto compreso tra la rampa di via dell’Osmannoro che conduce al sottopasso autostradale della via del Cantone e l’intersezione con via Arno.