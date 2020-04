Viabilità, da lunedì riaprono i cantieri nella Città Metropolitana di Firenze. Due a Lastra a Signa

FIRENZE – Da lunedì 20 aprile la Città Metropolitana di Firenze riaprirà alcuni cantieri sulle strade di competenza, in particolare sulla Sp 89 per il secondo lotto di lavori della circonvallazione; quindi sulla Fi-Pi-Li per il viadotto di San Colombano. La settimana successiva via agli interventi sulla Sp 12 per la circonvallazione di San Vincenzo a Torri; sulla Sp 72 a Malmantile e sulla Sp 70 a Mezzomonte. La ripresa dei lavori è prevista nell’ambito di nuovi accordi quadro che contemplano le misure di sicurezza necessarie sulla base dell’emergenza sanitaria.