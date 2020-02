Viabilità. Dal 2 al 6 marzo lavori in un tratto di via Gramsci

SESTO FIORENTINO – Lavori in un tratto di via Gramsci, da viale della Repubblica a via Cairoli. L’intervento riguarda la riparazione della condotta fognaria e il rifacimento dei pozzetti, è previsto dal 2 al 6 marzo. Il cantiere sarà di tipo itinerante e si sposterà con direzione Firenze in tre distinte fasi.

In particolare, lunedì 2 e martedì 3 marzo i lavori interesseranno il tratto compreso tra via Imbriani e via Cairoli, dove saranno istituiti il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada.

Già dalla giornata di martedì 3 e per tutta la giornata di mercoledì 4 i lavori andranno ad interessare il tratto compreso tra via Dante Alighieri e il civico 357 (in prossimità dell’uscita del Parcheggio del Centro), con contestuale istituzione del relativo divieto di transito e di sosta.

Giovedì 5 venerdì 6 marzo i lavori interesseranno il tratto di via Gramsci compreso tra viale della Repubblica e piazza Ginori, con istituzione del divieto di sosta all’altezza dei civici 346 e 378 e divieto di transito su tutto il segmento interessato dai lavori.