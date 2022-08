Viabilità: divieti e variazioni per la sosta per la Fiera

SESTO FIORENTINO – In occasione del prossimo svolgimento della Fiera sono previsti divieti e variazioni a sosta e circolazione nell’area del centro cittadino. Dal 23 agosto al 7 settembre saranno istituiti i divieti di sosta e transito in tutta piazza Lavagnini. In occasione del mercato settimanale, nei giorni di sabato 27 agosto e sabato 3 settembre, dalle 5 alle 18, saranno in vigore i divieti di sosta e transito in via Garibaldi, tra via Barducci e via Ferraris, via Barducci, via Fratti nel tratto compreso tra via Saffi e via Garibaldi, piazza della Chiesa nel tratto compreso tra via Azzarri e via Savonarola, nella contrada interna di piazza della Chiesa (dove sarà consentita la sosta dei residenti) e nella corsia pedonale di piazza IV Novembre (specificamente per i veicoli autorizzati). In via Imbriani, via Cairoli, via di Cafaggio, via Quattrini, via Galilei, via Giachetti e via Pascoli sarà istituito il divieto di transito eccetto residenti con doppio senso di marcia regolato a vista. Saranno inoltre revocati i divieti di sosta per spazzamento strade in via Garibaldi (tra via Barducci e via Ferraris), via Barducci e via Fratti (tra via Saffi e via Garibaldi) nei giorni di lunedì 29 agosto e 5 settembre, e in piazza Galvani, via del Trebbio e via Ferraris (da piazza Galvani a via Mazzini) nei giorni di sabato 27 agosto e 3 settembre.