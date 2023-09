Viabilità. Divieti in via Lucchese per Decibel Open Air

SESTO FIORENTINO – Sabato 9 e domenica 10 settembre, in un’area privata adiacente a via Lucchese, si svolgerà la manifestazione Decibel Open Air, con variazioni significative per la circolazione nell’area dell’Osmannoro. Dalle ore 9 di sabato 9 settembre alle ore 2 di lunedì 11 settembre via Lucchese sarà chiusa al traffico tra la rotonda di via del Cantone e il confine con il Comune di Campi Bisenzio.

In via Ebro e in via Santa Croce dell’Osmannoro saranno istituiti i divieti di sosta e di circolazione eccetto autorizzati e fruitori di attività commerciali ricadenti nel tratto di via Lucchese chiuso e privi di altre vie di accesso; in via del Ponte all’Asse, nel tratto compreso tra via Maiorana e via Lucchese, e in via Torta sarà in vigore il divieto di circolazione veicolare.