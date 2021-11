Viabilità. Domenica centro chiuso al traffico per la corsa podistica

SESTO FIORENTINO – Viabilità modificata nel centro cittadino domenica 21 novembre a causa del passaggio di una corsa podistica. Si svolgerà, infatti, la corsa podistica XIX Palio Fiorentino del campionato regionale FIDAL assoluti e master 10 km.

Per il passaggio della corsa organizzata da Il Fiorino, saranno interessati i seguenti tratti di strada: piazza Vittorio Veneto, via del Mercato, via Giusti, via Machiavelli, via Gramsci, viale Ferraris, via Mazzini, piazza Vittorio Veneto. Il percorso verrà ripetuto quattro volte e sarà chiuso alla circolazione in entrambi i sensi di marcia dalle 8 alle 11. Negli stessi orari non sarà possibile l’uscita e l’entrata veicolare nell’area delimitata dal circuito di gara.