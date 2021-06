Viabilità e infrastrutture, Fi-Pi-Li e Bretella: la Confesercenti Empolese-Valdelsa sottoscrive le richieste dei sindaci al ministro

CAMPI BISENZIO – Nelle ultime settimane è tornato nuovamente alla ribalta il tema della viabilità, uno dei problemi strutturali della nostra regione e in particolare del territorio che fa parte dell’area metropolitana. Il perdurare del cantiere e i continui incidenti sulla Fi-Pi-Li hanno acceso i riflettori sulla situazione complessiva del sistema di comunicazione regionale, soprattutto in relazione alle grandi arterie. “Ed è evidente – si legge in una nota della Confesercenti Empolese Valdelsa – una carenza di infrastrutture in grado di rispondere in maniera efficace alle esigenze di diversi settori. Se da un lato è necessario assicurare un collegamento fra il porto di Livorno e il capoluogo, passando per i principali distretti produttivi e manifatturieri della regione, dall’altro è fondamentale garantire al traffico pendolare e turistico il giusto respiro. Purtroppo uno degli effetti immediati delle difficoltà nelle arterie principali è l’aumento insostenibile di mezzi sulla viabilità secondaria. Vecchie strade, che spesso attraversano i centri storici, si trovano ad assolvere la funzione di tangenziali quando dovrebbero essere destinate ad una mobilità turistica ed interna verso i nostri centri commerciali naturali”.

“Dopo lo stop imposto dalla pandemia finalmente possiamo tornare a spostarci nei nostri bellissimi territori,- afferma Ilaria Scarselli, presidente Confesercenti Empolese- Valdelsa – abbiamo bisogno che i nostri centri siano collegati in maniera rapida, limitando al minimo il traffico di attraversamento. Questo ovviamente dipende dalla dotazione e dall’efficienza delle grandi arterie”. Nei giorni scorsi alcuni sindaci hanno inviato una lettera aperta al ministro Giovannini e al presidente della Regione Giani per richiedere la terza corsia in Fi-Pi-Li e la realizzazione della Bretella Signa-Prato: “Una richiesta condivisibile che sottoscriviamo volentieri – conclude Scarselli – a cui vogliamo aggiungere una sollecitazione anche per le infrastrutture interne. Il completamento della 429 bis, la SR 439 tra Fucecchio ed Altopascio, il ponte tra Capraia e Limite e Montelupo per citarne alcune. Le risorse che l’Europa attraverso i vari piani di rilancio ci mette a disposizione sono un’occasione unica. Dobbiamo sfruttarla al meglio”.