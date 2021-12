Viabilità e nuovo ponte sull’Arno: assemblea di Legambiente “di là d’Arno” alla Casa del popolo di Tripetetolo

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Quello della viabilità e della realizzazione del nuovo ponte sull’Arno è un argomento che resta sempre al centro del dibattito, politico e non, nei Comuni di Lastra a Signa e Signa. Come dimostra anche l’assemblea pubblica organizzata per oggi, giovedì 2 dicembre, con inizio alle 21, dal circolo di Legambiente “di […]

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Quello della viabilità e della realizzazione del nuovo ponte sull’Arno è un argomento che resta sempre al centro del dibattito, politico e non, nei Comuni di Lastra a Signa e Signa. Come dimostra anche l’assemblea pubblica organizzata per oggi, giovedì 2 dicembre, con inizio alle 21, dal circolo di Legambiente “di là d’Arno” presso la Casa del Popolo di Tripetetolo a Lastra a Signa. Come spiegano infatti da Legambiente nel volantino, “quella di stasera sarà l’occasione per discutere una viabilità alternativa che salvi i centri abitati, in difesa dell’ambiente e della salute ma contro la distruzione di parchi e verde pubblico”.

“Con l’ausilio di materiale multimediale – continuano – illustreremo le caratteristiche e le criticità del nuovo tracciato stradale di collegamento al nuovo ponte sull’Arno che invaderà il parco fluviale di Lastra a Signa e inciderà pesantemente sul parco dei Renai e sulla viabilità locale”. La serata si svolgerà nel rispetto dell’attuale normativa anti Covid e all’ingresso sarà controllato il Green Pass.