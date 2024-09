Viabilità e sicurezza stradale, sarà arretrato e rinnovato il semaforo del centro sulla via Livornese 

LASTRA A SIGNA – Sarà arretrato di circa 15 metri il semaforo del centro in via Livornese in direzione Firenze. Il progetto stilato dalla Polizia municipale prevede un nuovo impianto semaforico con un nuovo attraversamento pedonale prima della strettoia, con una rampa per l’accesso delle persone con disabilità motorie. Obiettivi del progetto, che sarà attuato […]

LASTRA A SIGNA – Sarà arretrato di circa 15 metri il semaforo del centro in via Livornese in direzione Firenze. Il progetto stilato dalla Polizia municipale prevede un nuovo impianto semaforico con un nuovo attraversamento pedonale prima della strettoia, con una rampa per l’accesso delle persone con disabilità motorie. Obiettivi del progetto, che sarà attuato una volta finiti i lavori attualmente in corso sui marciapiedi in quel tratto di strada, offrire un accesso diretto a via Il Prato, aumentare la sicurezza dei pedoni e migliorare lo scambio dei veicoli in un punto più largo della carreggiata.

“Il nuovo impianto semaforico con annesso attraversamento pedonale regolerà l’accesso a piedi in quel punto di via Livornese, – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – consentendo il raggiungimento diretto di via Il Prato, dove ricordiamo è ubicata la scuola media Leonardo Da Vinci, una delle più grandi della città. Il progetto risponde anche alle richieste in merito del consiglio comunale dei Ragazzi. Il nuovo attraversamento pedonale sarà adeguato alle normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche”.

Quest’ultimo attraversamento si aggiungerà agli altri due già presenti in zona posti all’intersezione di via Livornese con via Diaz e piazza Pertini. L’intervento costerà circa 25.000 euro e sarà finanziato con risorse comunali.

(Nell’immagine il sindaco Caporaso con il vice-comandante della Polizia municipale Rugi nel punto in cui sarà realizzato il nuovo attraversamento pedonale)