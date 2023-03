Viabilità. Gara ciclistica e variazioni al traffico

CALENZANO – Fine settimana con alcune variazioni alla viabilità in occasione della gara ciclistica Memorial Faliero e Clara Vangi Memorial Piero Bacchereti in programma il 2 aprile. Il percorso della gara è il seguente: via di Le Prata, via di Prato, sp08 Militare di Barberino, ingresso nuova galleria del Colle, Via Petrarca, via Pertini, via […]

CALENZANO – Fine settimana con alcune variazioni alla viabilità in occasione della gara ciclistica Memorial Faliero e Clara Vangi Memorial Piero Bacchereti in programma il 2 aprile. Il percorso della gara è il seguente: via di Le Prata, via di Prato, sp08 Militare di Barberino, ingresso nuova galleria del Colle, Via Petrarca, via Pertini, via del Garille, Loc. Carpugnane, via di Prato, via di Caponnetto; via di Pratignone, via di le Prata. Durante la gara è prevista la sospensione temporanea della circolazione nei due sensi di marcia durante il passaggio della gara lungo il percorso secondo le seguenti modalità: la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”; in ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti, calcolati dal transito del primo concorrente. E’ vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato al passaggio dei concorrenti; divieto a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che si immettono su quella interessata al transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; obbligo ai conducenti di veicoli e a pedoni di non attraversare la strada. Dalle 8 del 1 aprile in via Mia Martini all’incrocio con via Tenco sono previsti i seguenti provvedimenti: divieto di sosta con rimozione forzata per tutto il tratto di via Mia martini, compreso tra via Luigi Tenco e la svolta con gli orti sociali, divieto di transito esclusi i mezzi autorizzati dalla manifestazione.