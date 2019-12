SESTO FIORENTINO – Inaugurazione sabato 21 dicembre alle 11 del nuovo scavalco dell’Austostrada A1 dell’asse stradale Mezzana Perfetti Ricasoli. Il tratto interessato dall’inaugurazione è quello che permette il collegamento tra via Allende a Campi Bisenzio e via Parri a Sesto Fiorentino e che contribuirà alla riduzione del traffico veicolare in via Vittorio Emanuele a Calenzano. Dopo il taglio del nastro la nuova strada sarà aperta alla circolazione.