Viabilità. Lavori al Ponte ai Pesci e variazioni al traffico

CALENZANO – Per permettere gli interventi di manutenzione ai giunti del Ponte ai Pesci sulla Marinella, in via Pratese al confine tra i Comuni di Prato e Calenzano, dall’8 agosto fino a fine lavori, sarà istituito il senso unico di marcia in direzione Calenzano. In direzione Prato (per tornare su via Firenze) sarà istituita una deviazione del traffico in via Vladimiro, via Parco Marinella, Viale Leonardo da Vinci, via Cellerese, via del Pesco, via del Mandorlo, via di Cerigiole, via del Molino dei Ginori, via Traversa Cellerese, via Etrusca e via Firenze.