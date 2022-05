Viabilità: lavori alla rete idrica e variazioni al traffico

SESTO FIORENTINO – Sono previste alcune variazioni al traffico per lavori di manutenzione della rete idrica. Da lunedì 16 a lunedì 23 maggio via dei Ciompi resterà chiusa al traffico nel tratto compreso tra viale Ariosto e via Scardassieri, dove sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24. In via degli […]

SESTO FIORENTINO – Sono previste alcune variazioni al traffico per lavori di manutenzione della rete idrica. Da lunedì 16 a lunedì 23 maggio via dei Ciompi resterà chiusa al traffico nel tratto compreso tra viale Ariosto e via Scardassieri, dove sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24.

In via degli Scardassieri, nel tratto compreso tra via Cino da Pistoia e via del Soderello, e via del Soderello, nel tratto compreso tra via Scardassieri e via Cino da Pistoia, sarà istituito il senso di marcia in direzione Prato, inverso rispetto a quello attuale.

Durante i lavori Villa San Lorenzo sarà raggiungibile pertanto da via Cino da Pistoia con percorso di uscita da via degli Scardassieri, via del Soderello e, quindi, via della Querciola.

Al fine di ridurre al minimo i disagi per la circolazione, quando possibile le persone dirette a Villa San Lorenzo sono invitate ad utilizzare il parcheggio di via di Rimaggio e a percorrere l’ultimo tratto a piedi.