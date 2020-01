CALENZANO – Sono previsti lavori alla rete idrica e conseguenti provvedimenti viari in via del Mugello all’intersezione con via Garibaldi in corrispondenza della rotatoria. L’inizio dei lavori è dalle 7 del 27 gennaio alle 18 del 6 marzo. I lavori si svolgeranno in fasi (Fase 1, fase 2, fase 1 scavo A, fase 1 scavo B, fase 2 scavo C) e le fasi saranno consecutive e non sovrapponibili.