Viabilità: lavori all’acquedotto in via del Ghirlandaio

SESTO FIORENTINO – Da lunedì 26 agosto a venerdì 6 settembre via del Ghirlandaio sarà interessata da alcuni interventi sulla rete idrica che comporteranno alcune variazioni per sosta e circolazione. In particolare, nel tratto di via del Ghirlandaio compreso tra via Stefani e il civico 30 di via Capponi, dalle 8,30 alle 17,30, saranno in vigore il divieto di circolazione e di sosta su entrambi i lati della strada. Saranno inoltre istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata in via Stefani, sul lato dei civici pari tra il numero 14 e il numero 16, in via del Cuoco angolo via Biancalani sul lato dei civici dispari e in via Filzi, sul lato dei civici dispari in prossimità dell’incrocio con via del Cuoco.