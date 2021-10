Viabilità. Lavori all’Osmannoro e chiusura della rampa dell’A11

SESTO FIORENTINO – Per l’esecuzione di alcuni interventi di risanamento del manto stradale, a partire dalle ore 20 di domani, venerdì 22 ottobre, alle 6 del mattino di sabato 23 ottobre la rampa di ingresso sull’autostrada A11 in direzione Pistoia da via dell’Osmannoro sarà chiusa al traffico.L’accesso alla A11 in direzione Pistoia sarà possibile seguendo […]

SESTO FIORENTINO – Per l’esecuzione di alcuni interventi di risanamento del manto stradale, a partire dalle ore 20 di domani, venerdì 22 ottobre, alle 6 del mattino di sabato 23 ottobre la rampa di ingresso sull’autostrada A11 in direzione Pistoia da via dell’Osmannoro sarà chiusa al traffico.

L’accesso alla A11 in direzione Pistoia sarà possibile seguendo l’itinerario alternativo attraverso via dell’Osmannoro, via Pasolini, via Luzi e viale XI Agosto.