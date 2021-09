Viabilità. Lavori di asfaltatura in via Fratelli Rosselli

SESTO FIORENTINO – Per lavori di asfaltatura in via Fratelli Rosselli, via Potente, via Cadorna e parcheggio di viale Togliatti; Dal giorno 6 ottobre al giorno 11 ottobre (con orario dalle ore 8.30 alle ore 18) sono previste variazioni alla viabilità. Nella prima fase è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei […]

Dal giorno 6 ottobre al giorno 11 ottobre (con orario dalle ore 8.30 alle ore 18) sono previste variazioni alla viabilità.

Nella prima fase è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, eccetto mezzi d’opera, su ambo i lati della via Fratelli Rosselli, nel tratto compreso tra via della Castellina e via Venni; l’istituzione del divieto di circolazione veicolare, eccetto frontisti diretti ai passi carrabili, nella via Fratelli Rosselli, nel tratto compreso tra via Strozzi e via Venni; l’istituzione del divieto di circolazione veicolare, eccetto frontisti diretti ai passi carrabili, nella via Fontemezzina, nel tratto compreso tra via dei Grilli e via Fratelli Rosselli; l’istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto mezzi d’opera, nella via Fratelli Rosselli nel tratto compreso tra via della Castellina e via Venni; l’istituzione della direzione obbligatoria a destra nella via Fratelli Rosselli all’intersezione con via Venni; l’istituzione della direzione obbligatoria a destra (eccetto frontisti) nella via Fratelli Rosselli all’intersezione con Strozzi.

Nella seconda fase è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, eccetto mezzi d’opera, su ambo i lati della via Fratelli Rosselli, nel tratto tra via Venni e il civico l’istituzione del divieto di circolazione veicolare, eccetto frontisti diretti ai passi carrabili, nella via Fratelli Rosselli, nel tratto compreso tra via Strozzi e via Fratelli Rosselli civico l’istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto mezzi d’opera, nella via Fratelli Rosselli nel tratto compreso tra via Venni e via Fratelli Rosselli civico 46; l’istituzione della direzione obbligatoria a destra nella via Fratelli Rosselli all’intersezione con Strozzi.