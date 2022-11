Viabilità. Lavori di riasfaltatura in via dell’Osmannoro

SESTO FIORENTINO – Nelle notti tra giovedì 10 e venerdì 11 novembre e tra venerdì 11 novembre e sabato 12 novembre sono previsti lavori di riasfaltatura in via dell’Osmannoro, via Arno e via Fermi con conseguenti variazioni della circolazione. Dalle 21 di giovedì 10 novembre alle 6 di venerdì 11 novembre saranno chiuse al traffico […]

SESTO FIORENTINO – Nelle notti tra giovedì 10 e venerdì 11 novembre e tra venerdì 11 novembre e sabato 12 novembre sono previsti lavori di riasfaltatura in via dell’Osmannoro, via Arno e via Fermi con conseguenti variazioni della circolazione. Dalle 21 di giovedì 10 novembre alle 6 di venerdì 11 novembre saranno chiuse al traffico la rampa di via dell’Osmannoro che consente l’inversione di marcia a chi proviene da via del Cantone e la corsia con direzione nord della rampa di ritorno verso Sesto Fiorentino poste in prossimità del sottopasso autostradale.

Dalle 21 di venerdì 11 novembre alle 6 di venerdì 12 novembre sarà chiusa al traffico via Arno, nel tratto compreso tra via del Cantone e il parcheggio del Novotel. Negli stessi orari, nel tratto di via Fermi compreso tra via del Cantone e via Schiapparelli, sarà istituito il senso unico di marcia con direzione Firenze e il divieto di sosta su entrambi i lati della strada.