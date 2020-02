SESTO FIORENTINO – Per l’esecuzione di alcuni lavori alla rete idrica, via di Limite resterà chiusa al traffico dall’incrocio con via Pertini fino all’altezza del civico 81 da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio; nello stesso tratto, inoltre, sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della strada.