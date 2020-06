Viabilità. Lavori e chiusure in alcune strade di Sesto

SESTO FIORENTINO – Al via i lavori autostradali che interesseranno via di Limite nel tratto vicino al sottopasso. L’intervento inizierà lunedì 15 giugno e proseguirà fino a domenica 5 luglio. Per tutto il periodo in questione sarà pertanto in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area dei lavori e sarà realizzato un restringimento […]

Da martedì 16 giugno a giovedì 18 giugno via Biancalani sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via del Cuoco e il civico 15 per lavori alla rete fognaria. Nello stesso periodo sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 nel tratto di via Biancalani compreso tra via del Cuoco e via del Ghirlandaio.