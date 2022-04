Viabilità. Lavori e divieto di sosta in via Gramsci

SESTO FIORENTINO – Per lavori di allacciamento in fibra ottica in via Gramsci, il 23 aprile dalle 6 alle 9 sono previste variazioni alla viabilità in via Gramsci nel tratto di fronte al civico 727. Sarà istituito il divieto di sosta nello spazio di fronte a dove sarà allestito il cantiere.