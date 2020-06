Viabilità. Lavori e sensi unici sulla Provinciale 8 Militare per Barberino

CALENZANO – Lavori e variazioni alla viabilità sulla provincia 8 Militare per Barberino di Mugello. Per la realizzazione di tappetini definitivi in asfalto, è istituito il senso unico alternato, nel tratto in tratti saltuari e diversi, dal km 11+800 al km 13+900 circa, fino al 10 luglio. Per lavori di allargamento ed adeguamento dell´innesto rotatoria […]

CALENZANO – Lavori e variazioni alla viabilità sulla provincia 8 Militare per Barberino di Mugello. Per la realizzazione di tappetini definitivi in asfalto, è istituito il senso unico alternato, nel tratto in tratti saltuari e diversi, dal km 11+800 al km 13+900 circa, fino al 10 luglio. Per lavori di allargamento ed adeguamento dell´innesto rotatoria Carraia Sud, è allestito il senso unico alternato regolato da movieri con orario 7/18, nel tratto al km 7+900 circa, in località Carraia fino al 3 luglio.