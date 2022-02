CALENZANO – Per consentire il completamento dei lavori di asfaltatura della rotonda, lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo sarà chiusa al traffico via Dante Alighieri fra via Giovanni XXIII e via Vittorio Emanuele, nonché via Vittorio Emanuele in direzione Calenzano. Sul cantiere non saranno presenti impianti semaforici ma solo deviazioni obbligate. L’accesso sarà consentito solo […]