Viabilità. Lavori e variazioni al traffico su via Battilana

SESTO FIORENTINO – Per lavori di realizzazione di una infrastruttura in fibra ottica in via Battilana, dal 23 agosto al 3 settembre con orario di valenza dalle ore 8 alle ore 18 in via Battilana sono previste variazioni alla viabilità. Sarà istituito il divieto di sosta 0:00 – 24:00 con rimozione forzata dei veicoli, eccetto mezzi d’opera, su ambo i lati della via Battilana; il divieto di transito veicolare, eccetto mezzi d’opera, in via Battilana; e sarà istituita la direzione obbligatoria dritto in via degli Scardassieri all’intersezione con via Battilana, per i veicoli che percorrono via degli Scardassieri in entrambe le direzioni.