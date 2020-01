Viabilità. Lavori e variazioni alla circolazione in via del Noce

SESTO FIORENTINO – Per la realizzazione di un allacciamento alla fognatura e alla rete dell’acquedotto nella via del Noce in prossimità del numero civico 9, il 4 e 5 gennaio sono previste variazioni alla viabilità. Nelle due giornate sarà istituito il divieto di sosta 0,00-24 con rimozione forzata dei veicoli, eccetto mezzi d’opera, su ambo i lati della via del Noce, in prossimità del numero civico 9, per una lunghezza di ml 20 oltre l’area di occupazione, di cui ml 10 prima e ml 10 dopo l’area di occupazione. Sarà istituito il divieto di circolazione pedonale sul marciapiede dal lato interessato dai lavori della via del Noce, all’altezza del civico 9, e il limite massimo di velocità di 10 km/h in via del Noce in prossimità dell’area di occupazione di suolo pubblico.